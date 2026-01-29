При ударе беспилотников в Белгородской области погиб сотрудник МЧС

Накануне вечером два беспилотника ударили по легковому автомобилю в Новой Таволжанке Шебекинского округа. В салоне находился сотрудник МЧС России, старший сержант внутренней службы Владимир Мартынюк. Он погиб, сообщили в пресс-службе МЧС Белгородской области.

Владимиру Мартынюку было 33 года. Он пришел в пожарную охрану в ноябре 2021 года. В августе 2022-го назначен командиром отделения 52-й пожарно-спасательной части города Шебекино, а в мае 2024-го — стал помощником начальника караула.

В пресс-службе МЧС уточнили, что Владимир Мартынюк неоднократно выезжал на места обстрелов, тушил пожары, эвакуировал людей. Он также сам много раз попадал под удары ВСУ. В спасательной службе охарактеризовали господина Мартынюка как «ответственного руководителя, надежного товарища, верного друга». Коллектив МЧС выразил соболезнования родственникам погибшего.

Губернатор региона Вячеслав Гладков писал в Telegram-канале о гибели мужчины в Новой Таволжанке еще 28 января. Тогда его личность не уточнялась.