Чистая прибыль Т-Банка по РСБУ за 2025 год увеличилась более чем на 80%

Чистая прибыль Т-Банка в 2025 году по РСБУ составила 112,1 млрд руб. Это на 83% больше прошлогоднего показателя (61 млрд руб.). Отчет опубликовала пресс-служба материнской компании «Т-Технологий».

Общий капитал Т-Банка на конец декабря 2025 года составил 619 млрд руб. Он вырос год к году на 99,5%. Базовый капитал увеличился в 2,2 раза к показателям 2024 года, до 447 млрд руб. Кредитный портфель Т-Банка достиг 3,16 трлн руб. — на 22% больше, чем годом ранее. Под управлением банка находятся 6,4 трлн руб. активов клиентов. Этот показатель увеличился за год на 19%.

В 2026 году, указано в отчете, группа сосредоточится на инвестициях в технологическое развитие, рост всех ключевых бизнес-метрик и повышении эффективности. Она также планирует нарастить базу лояльных клиентов и масштабироваться, в том числе на международных рынках. «Группа продолжает фокус на опережающий рост бизнеса и финансовой эффективности, а также придерживается лучших практик в части дивидендной стратегии и выкупа акций»,— приводятся в документе слова президента «Т-Технологий» Станислава Близнюка.

В «Т-Технологиях» отметили, что отчетность по РСБУ «не является надежным индикатором консолидированной прибыльности бизнеса». Данные по МСФО компания опубликует в марте 2026 года.