В Екатеринбурге отменили выступление стендапера Нурлана Сабурова

Выступление стендапера Нурлана Сабурова в Екатеринбурге, которое должно было пройти 3 февраля в «МТС Live Холл», отменено, сказано на странице мероприятия во «ВКонтакте». Организаторы сослались на «непреодолимые обстоятельства».

Возврат средств за билеты должен произойти автоматически в течение 10 рабочих дней. Мероприятие состоится в другой день — о новой дате организаторы сообщат позднее.

Отменять выступления комика по всей России начали еще в декабре на фоне волны возмущений из-за шутки, в которой он назвал россиян, переехавших в Казахстан, мигрантами — при этом шутка была озвучена еще в 2022 году. Еще одной причиной может быть шутка про Иисуса в выпуске шоу «Что было дальше?», ведущим которого он является.

Нурлан Сабуров — уроженец Казахстана. Он переехал в Россию в 2014 году и на протяжении нескольких лет пытается получить российское гражданство. При этом у комика куплен дом в Подмосковье. В 2020 году господин Сабуров попал в топ-30 самых перспективных россиян до 30 лет российского издания Forbes в категории «Новые медиа».

Ирина Пичурина