Зарубежные СМИ: Успокоят ли Дональда Трампа переговоры США и Дании по Гренландии?

США и Дания начали переговоры по Гренландии, чтобы успокоить Дональда Трампа. Как пишет Bloomberg, накануне встретились представители трех сторон, чтобы обсудить параметры нового рамочного соглашения. Ожидается, что документ решит проблемы безопасности в Арктике, которые так волнуют Соединенные Штаты. По данным агентства, Трамп удовлетворит свое желание увеличить американское присутствие на острове, но без передачи его под полное управление США. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Задача перед переговорщиками стояла непростая, пишет Bloomberg. С одной стороны, уладить вопросы безопасности в Арктике, о которых беспокоятся США, с другой, не пересекать красные линии Дании. Инициатива нового обсуждения связана с тем, что уже год с момента своего возвращения в Белый дом, Трамп периодически заявляет, что США должны получить контроль над Гренландией. Пресса называет это одержимостью. Среди его идей в том числе были усиление американского военного присутствия и полный контроль над островом, напоминает Assosiated Press.

Несмотря на то, что Трамп в итоге исключил возможность захвата Гренландии силой и снял угрозу введения новых торговых пошлин в отношении европейских стран, стоящих на его пути, этот назревающий конфликт негативно повлиял на трансатлантические отношения, пишет Reuters. Агентство добавляет, что Европа стала прилагать больше усилий по снижению зависимости от Соединенных Штатов.

Но после позиция Трампа чуть смягчилась, добавляет Bloomberg. Американский президент объявил о потенциальной сделке после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Давосе. Как пишет Politico, Рютте пытается задобрить Трампа, руководствуясь одной задачей — помешать ему развалить альянс. Но в поведении генсека многие высокопоставленные европейские чиновники увидели лесть, фанатизм и заискивание, и это еще больше их разозлило.

При этом, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, выступая накануне на конференции в Париже, заявила, что лучше всего для Европы и США держаться вместе и искать выход из кризиса. Она отметила, что мировой порядок, каким страны его знают уже 20 лет, закончился и больше не вернется, цитирует политика Reuters. Датские официальные лица заявили, что готовы к переговорам и пересмотру сотрудничества с США по Гренландии, если при этом не будут подниматься вопросы о суверенитете острова, добавляет Bloomberg. Но конкретного текста нового соглашения или его деталей пресса не приводит.

По данным опроса компании Public First, в электорате Дональда Трампа усиливается поддержка потенциальных зарубежных военных операций. Так, 65% избирателей положительно относятся к такой идее. А 21% сторонников действующего президента одобряют возможный план завоевания Гренландии.