Франшиза меньше да лучше

На падающем рынке франшиз предприниматели сумели найти растущие сферы. В целом количество заявок на покупку готового бизнеса сократилось на 15-20%, говорят опрошенные “Ъ FM” эксперты. А на чем все еще можно заработать? Разбиралась Анжела Гаплевская.

Лучше всего себя чувствуют малобюджетные форматы франшиз. Инвестировать большие суммы пока деньги дорогие предприниматели не готовы. Поэтому то, куда раньше вложили бы 5-10 млн руб., упрощают и делают за 1 млн руб. При этом надо выбрать узкую и относительно свободную нишу, говорит руководитель каталога Fransniza.ru Анна Рождественская: «Это совсем небольшой бизнес на несколько сотрудников, например детские центры или салоны красоты. Но косметические студии часто специализируются на одной конкретной услуге — ногти, подология, косметология с несложной аппаратурой. Рынок в регионах на сегодняшний день насыщен, и люди смотрят новые концепции в сфере детского образования, например, франшиза баскетбольных школ».

Самой многообещающей из франшиз стала сфера строительства. Спрос на открытие такого бизнеса — от магазинов мебели и ремонтных мастерских до фирм по установке натяжных потолков и сантехники — вырос почти в три раза, подсчитали в сервисе «Авито». Это понятные и гибкие форматы, в которых зачастую не нужны специальные знания, отмечает редактор портала Businessmens.ru Евгений Звягин: «Последнее время большой интерес был к индивидуальному жилищному строительству. И если люди не имеют возможности покупать новые квартиры, они не перестают делать ремонт в старых, то есть спрос еще большой. Материалы и услуги строителей дорожают, и потенциальный покупатель такой франшизы видит, что его можно открыть теперь уже не имея опыта, и здесь получается потенциально высокая маржинальность.

Также наравне со сферой красоты и здоровья или детских курсов точкой роста франшиз стал автобизнес. При этом партнеры ищут франчайзи, которые могут предложить максимум поддержки, и готовы на долгосрочные договоры, говорит директор Синергия Франчайзинг Николай Маркин: «Люди ищут более гибкие условия, строчки паушальных взносов, снижение роялти на старте, какие-то каникулы по роялти, отказ от жестких условий закупки у поставщиков. Естественно, необходимо усилить поддержку, сейчас очень многие переживают, что у них в будущем не получится. Спрос больше растет на франшизу с гарантией, открытием под ключ, когда приезжает команда франчайзеров и запускает процесс по всем правилам, по всем стандартам, оказывая помощь с закупками, с маркетингом, с налоговым планированием, юридическим сопровождением».

А вот по поводу состояния рынка общепита оценки экспертов расходятся. Некоторые говорят, что формат по-прежнему пользуется популярностью. Например, в конце января к развитию франшизы спустя 20 лет вернулся «Теремок». Однако другие собеседники спорят и отмечают падение прибыли в секторе. Перспективы есть, считает президент Российской ассоциации франчайзинга Юрий Михайличенко: «Сейчас начинают заполняться малые города. Раньше запросы на франшизы поступали только из областных районах, а в маленьких городках были свои магазины. Сейчас франчайзинг полез и туда. Здесь есть куда расти, даже в ритейле, в общепите будет рост за счет малых городов».

Но глобально рынок франчайзинга начал снижаться, причем впервые за семь лет.

Анжела Гаплевская