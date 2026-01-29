Минобороны и Минпромторг запустили сервис поддержки инноваций в ОПК

Минобороны и Минпромторг запустили цифровой сервис для поиска и внедрения новых технологий в интересах обороны. Проект «Воентех», созданный совместно с Народным фронтом, станет платформой для взаимодействия предприятий ОПК, науки и институтов развития, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Новый сервис направлен на ускоренное внедрение инноваций: от идеи до производства. "Воронка" поиска расширена за счет гражданских институтов развития. Первые 20 заявок уже в работе», — заявил замминистра обороны Василий Осьмаков. Всего за 2 года планируется поддержать до 150 проектов.

Ключевые приоритеты — робототехника, беспилотные системы, радиоэлектронная борьба и медико-биологические решения. Задача — убрать барьеры между разработчиками и заказчиками. Оператором выступит технополис «ЭРА», где создадут проектный офис.

«Инициатива реализуется с учетом поручений президента по технологическому развитию ОПК. Работа с технополисом "Эра" даст проектам комплексное сопровождение», — отметил замглавы Минпромторга Алексей Матушанский. Взаимодействие участников в будущем переведут на платформу ГИСП.