На Кубани разрешили выдавать ветеранам СВО участки не по месту прописки

В законодательстве Краснодарского края изменили правила порядка выделения ветеранам СВО и их семьям бесплатных земельных участков. Теперь участки можно будет получить не только по месту регистрации, но и в любых сельских населенных пунктах региона. Претендовать на получение участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, могут ветераны СВО, награжденные орденами, а в случае гибели — члены их семей.

Поправки в закон «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» в законодательное собрание региона внес губернатор Вениамин Кондратьев. Необходимость корректировки возникла в связи с тем, что при выделении земли для участников СВО многие муниципалитеты столкнулись с нехваткой участков под застройку. Это касается не только крупных городов или курортов, но и небольших городских поселений (Кореновск, Темрюк, Тихорецк, Ейск). По новому порядку участник СВО может подать заявление на получение участка в любом сельском муниципалитете Кубани.

Участникам специальной военной операции в Краснодарском крае предоставлено уже более 1,4 тыс. участков под жилое строительство.

Анна Перова, Краснодар