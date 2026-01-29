«Татнефть» увеличила долю в биотехнологической компании «Гипробиосинтез» до 30%

Доля «Татнефти» в биотехнологической компании «Гипробиосинтез» достигла 30%. Сделка была проведена за счет увеличения уставного капитала общества, сообщает AK&M со ссылкой на данные системы «Контур.Фокус».

В 2024 году нефтяная компания владела 20% «Гипробиосинтеза». Первое вхождение «Татнефти» в капитал компании состоялось в 2022 году, когда она приобрела 10% доли после увеличения уставного капитала на 13,5 млн руб.

В августе 2023 года контрольный пакет «Гипробиосинтеза», принадлежавший КЗПИФ «Синтез», был передан в уставный капитал АО «Аргумент». В марте 2024 года «Татнефть» дополнительно инвестировала 16,7 млн руб., увеличив свою долю до 20%, а затем — до 30%.

Компания «Гипробиосинтез» является резидентом инновационного центра «Сколково» и специализируется на разработке технологий получения микробной биомассы с высоким содержанием протеина из природного газа.

Анна Кайдалова