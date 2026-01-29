Петербуржцу удалили 11-летнюю грыжу размером с футбольный мяч

Хирурги НИИ скорой помощи им. Джанелидзе провели уникальную операцию по удалению гигантской пахово-мошоночной грыжы у 64-летнего петербуржца, сообщает «МК в Питере».

Образование формировалось у пациента на протяжении 11 лет и сильно ограничивало его подвижность. По словам медиков, грыжа по размерам была сопоставима с футбольным мячом.

Сложнейшее хирургическое вмешательство выполнила команда под руководством профессора Андрея Демко. Операция была проведена еще в конце прошлого года, но подробности стали известны только сейчас.

Несмотря на масштаб патологии, пациент был выписан из стационара в хорошем состоянии уже через девять дней после операции.

Андрей Маркелов