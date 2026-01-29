В Челябинской области экс-полицейского осудили на 18 лет за госизмену и диверсию

Челябинский областной суд признал 42-летнего местного жителя виновным в государственной измене и диверсии (ст. 275 и ч. 1 ст. 281 УК РФ). Ему назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы, первые четыре года из которых он будет отбывать в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Подсудимого также оштрафовали на 694 тыс. руб. и лишили звания «старший лейтенант полиции запаса», сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Преступление выявили сотрудники УФСБ в марте 2025 года. Установлено, что в сентябре 2024 года южноуралец начал сотрудничать с сотрудником украинских спецслужб. Под его руководством житель Челябинской области обучился методам конспирации и изготовления самодельных зажигательных устройств. Действуя по заданию куратора, в сентябре и октябре того же года южноуралец совершил диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона.

Приговор Челябинский областной суд огласил 29 января. Он не вступил в законную силу.

Ольга Воробьева