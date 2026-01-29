В рейтингах по туризму Ульяновск оказался и в лидерах, и в середняках

Журнал «Отдых в России» совместно с Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» составили 11-й рейтинг туристического потенциала российских регионов за 2025 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Регионы оценивались по 12 критериям, среди которых количество объектов культурного наследия, количество поисковых запросов по теме отдыха в регионе в поисковиках, уровень развития туротрасли и инфраструктуры, включая число номеров в объектах размещения и турфирм, траты туристов на проживание, доходность сферы туризма и гостеприимства, число иностранных туристов, вклад туризма в федеральный бюджет, развитие санаторно-курортной отрасли, уровень преступности, продвижение турпотенциала региона в СМИ.

Как и в прошлом году, рейтинг возглавили Москва, Московская область и Краснодарский край. На четвертом месте — Санкт-Петербург, на пятом — Крым. Самарская область осталась в группе 30 лидеров, но, как отмечают составители, опустилась с 9-го на 11-е место. Оренбургская область (40-е место) и Ульяновская область (48 место) вошли в группу «крепких профи», объединяющую экономически развитые регионы, «которые прилагают усилия по развитию туризма, имеют свои неповторимые точки притяжения, но по общему числу набранных баллов пока не смогли вырваться в лидеры».

Одновременно с публикацией этого рейтинга 27 января в штаб-квартире Русского географического общества состоялась презентация первого в России «Зеленого» рейтинга устойчивого развития туризма. Рейтинг был разработан впервые по инициативе туристической интернет-платформы «Погнали!» совместно с консорциумом «Устойчивый туризм» и аналитическим центром устойчивого развития туризма ВШУ РУДН. Этот рейтинг построен на анализе 15 критериев, среди которых экологическая повестка, социальная среда, качество управления в туристической сфере. Для расчета использовались данные Росстата, региональные стратегии и ответы органов власти из 80 субъектов РФ.

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, который успешно внедряет «зеленые» практики в условиях высокого турпотока. На втором месте — Москва, совмещающая туристическую привлекательность с экологическими и социальными инициативами. Третье место разделили Кемеровская и Нижегородская области, создающие аутентичный турпродукт на основе культурного и природного наследия. Ульяновская область в этом рейтинге вместе с Кабардино-Балкарской Республикой заняла пятое место. Самарская область вместе с Алтаем, Новосибирской, Ростовской и Новгородской областями — на 11-м месте. Оренбургская область (вместе с Крымом, Ставропольским краем, Карачаево-Черкесией и Курской областью — на 17 месте. По ПФО на первом месте в этом рейтинге Нижегородская область, на втором — Татарстан, на третьем — Ульяновская область. Самарская область — на шестом месте, Оренбургская — на 10-й позиции.

Сергей Титов, Ульяновск