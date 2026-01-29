Депутаты Курултая Башкирии примут закон об уничтожении опасных растений

На пленарном Курултая Башкирии в феврале депутаты планируют в окончательном чтении принять закон об уничтожении опасных растений, сообщает пресс-служба башкирского парламента. Изменения планируют внести в Экологический кодекс республики и закон «Об особо охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Закон обяжет всех правообладателей земельных участков выявлять и уничтожать инвазивные (чужеродные) растения, которые войдут в перечень, утвержденный правительством региона. Например, эфирные масла борщевика Сосновского при попадании на кожу человека могут вызвать острые дерматиты в виде долго не заживающих ожогов, напомнили в Курултае.

Для особо охраняемых природных территорий из-за их специфики будет действовать особый порядок, который регулирует федеральное законодательство.

Майя Иванова