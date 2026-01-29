Средний размер автокредита в Башкирии в декабре составил 1,3 млн рублей

По данным кредитных организаций, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2025 года средний размер автокредитов, выданных в Башкирии, составил 1,32 млн. руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,9 %.

Наибольший средний размер выданных автокредитов в регионах РФ в прошлом месяце был отмечен в Москве (2,09 млн. руб.), Московской области (1,83 млн. руб.), Санкт-Петербурге (1,74 млн. руб.), а также в Ленинградской области (1,61 млн. руб.) и Краснодарском крае (1,59 млн. руб.).

Наибольший рост среднего размера автокредита по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показали Саратовская (+25,4%) и Тульская (+25,0%) области, Москва (+22,2%), а также Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) (+20,9%) и Удмуртия (+19,5%). Меньше всего среди регионов показатель вырос в Ульяновской (+8,2%), Новосибирской (+9,4%) и Рязанской (+9,6%) областях.

Олег Вахитов