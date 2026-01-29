Лжеэкстрасенс пообещал нижегородке чудо и обокрал ее

В Нижнем Новгороде местная жительница стала жертвой экстрасенса, с которым познакомилась в социальной сети. По данным полиции, незнакомец сообщил, что проводит специальные ритуалы для улучшения здоровья.

Он предложил нижегородке помощь в излечении ее супруга от недугов. В надежде на чудо потерпевшая перевела экстрасенсу 25 тыс. руб. После этого «лекарь» перестал выходить на связь.

Пострадавшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Полиция еще раз предупредила нижегородцев, что аферисты могут использовать разные схемы обмана, одной из которых является мошенничество под видом тарологов, астрологов и экстрасенсов. Граждане прибегают к услугам «экстрасенсов» для снятия порчи, излечения от недугов, оказания помощи в поиске без вести пропавших, налаживания личной жизни и в других трудных жизненных ситуациях. Мошенник обещает оказать какие-то нетрадиционные услуги, требует предоплату и пропадает.

Андрей Репин