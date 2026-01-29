Структуры экс-владельца прикамского «Уралалмаза» купили крупную ювелирную сеть

Ювелирную сеть «Адамас» приобрела компания из Гонконга SLH Group, сообщает «Ъ». Ее учредителем является сын миллиардера Льва Леваева, который развивал проекты в алмазной индустрии и девелопменте. В Пермском крае до конца 2013 года господин Леваев владел ЗАО «Уралалмаз» (Красновишерск), которое добывало 1% алмазов в стране, а также ограночной фабрикой «Кама-Кристалл». В начале 2000-х годов бизнесмен с партнерами собирался также реализовать в Перми проект Euro Towers по строительству элитного жилого комплекса рядом с Коммунальным мостом через Каму, но жилье возведено не было. Что касается «Уралалмаза», то сначала компания была продана, а затем прекратила свою деятельность.

Сеть «Адамас» создана в 1993 году Андреем Сидоренко и Владимиром Веремеевым. Сейчас под этой вывеской работают более 200 магазинов в 80 городах России. Выручка операционного юрлица ритейлера — АО «1-я ювелирная сеть» в 2024 году составила 10,4 млрд руб., чистая прибыль — 52,3 млн руб., следует из данных СПАРК.