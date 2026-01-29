Монополизация рынка новостроек в Перми в 2025 году составила 53%

Доля пяти крупнейших застройщиков на пермском рынке первичного жилья по итогам прошлого года составила 53%. Такие данные приводят аналитики «Циана», рассчитавшие степень монополизации рынка новостроек в 40 крупных городах России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Показатель Перми ниже общероссийского на 9%. Стоит отметить, что за год общероссийский уровень монополизации рынка снизился с 64% до 62%, в то время как в Перми остался неизменным по сравнению с 2024 годом.

Степень монополизации рынка рассчитывалась исходя из количества сделок в новостройках города, заключенных пятеркой компаний-лидеров.