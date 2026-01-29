FT: рейды против иммигрантов привели к падению продаж текилы в США

Масштабные рейды против нелегальных иммигрантов в США привели к снижению продаж текилы, пишет Financial Times. Это связано с тем, что многие выходцы из Латинской Америки, живущие в стране, опасаясь попасть под облаву, стали реже выходить из дома, в том числе в бары.

«Напряженность, связанная с иммиграционной политикой, создала очень сложную атмосферу для потребителей, особенно иммигрантов и латиноамериканцев, на которых, очевидно, приходится значительная часть наших продаж»,— цитирует FT Ландера Отеги, директора по маркетингу Proximo Spirits — американского дистрибутора текилы Jose Cuervo и других популярных сортов этого напитка. «Потребители боятся, даже если живут в США легально. Они боятся, потому что не хотят попасть в неприятности… Поэтому они не идут в рестораны… и в бары»,— отметил он.

По данным NielsenIQ, продажи текилы в США в декабре упали на 6,5% в сравнении с тем же периодом 2024-го. В четвертом квартале 2025 года объем продаж мексиканской компании Becle (производит текилу Jose Cuervo) в США снизился на 6,4%, а выручка — на 12,2%. При этом аналитики отмечают, что негативное влияние оказывает и общий рост стоимости жизни, в результате чего потребители покупают меньше дорогих алкогольных напитков.

