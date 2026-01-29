Зима с EXEED TXL – это новый уровень комфорта
Когда за окном метель и мороз, обычная поездка на автомобиле превращается в испытание. EXEED TXL создан для того, чтобы изменить это представление. Это не просто кроссовер, а полноценное зимнее решение, в котором каждая опция продумана для комфорта, безопасности и уверенности в самых суровых условиях.
Полный привод и интеллектуальные системы: уверенность на заснеженной дороге.
Зимняя дорога непредсказуема. EXEED TXL оснащается полным приводом, который обеспечивает превосходное сцепление на заснеженной или обледенелой дороге, помогая тронуться с места и уверенно держать курс. Электронные помощники работают как ваш второй пилот:
• Система курсовой устойчивости (ESP) предотвращает снос и занос, корректируя тягу и притормаживая отдельные колеса.
• Адаптивный круиз-контроль поддерживает безопасную дистанцию даже на скользкой трассе, снижая нагрузку на водителя.
• Система мониторинга слепых зон незаменима, когда видимость ограничена снегопадом или сугробами на обочине.
Тепло, которое окружает: климат-контроль и подогревы.
В салоне EXEED TXL царит атмосфера уютного коворкинга. Многоступенчатый климат-контроль быстро создает и поддерживает идеальную температуру. Но главное – это полный подогрев:
• Обогрев лобового стекла и заднего стекла быстро справляется с инеем и льдом, обеспечивая идеальный обзор для вашей поездки.
• Подогрев рулевого колеса – больше никаких ледяных рук. Комфорт ощущается с первой секунды.
• Подогрев передних и задних сидений позволяет быстро согреться всем пассажирам после долгого ожидания на морозе.
Парковка в метель? Больше не проблема.
Зимой из-за сугробов сложно оценить габариты и разглядеть бордюры.
– Система кругового обзора 540° дает панорамную картинку на экране мультимедиа, позволяя идеально припарковаться даже в условиях нулевой видимости. На дисплей EXEED TXL выводится видео в высоком разрешении с панорамным обзором, а функция «прозрачное шасси» позволяет выводить на экран пространство под капотом и то, что скрыто от глаз водителя, чтобы вам было легко объезжать препятствия и комфортно парковаться.
– Система автоматической парковки. Безопасно и полностью автоматически припаркует ваш автомобиль даже в самых сложных ситуациях. Система самостоятельно осуществляет перпендикулярную и параллельную парковку посредством управления рулем, газом и тормозом.
EXEED TXL сознательно собран как автомобиль для жизни в условиях российской зимы. EXEED TXL не борется с зимой, а делает ее своим союзником, превращая каждую поездку в удовольствие.
EXEED TXL официально представлен в шоуруме EXEED Центр «Сатурн-Р-Авто» на шоссе Космонавтов. Запишитесь на тест-драйв!
EXEED «САТУРН-Р-АВТО» – единственный дилерский центр в городе Перми, построенный по стандартам 3.0 бренда EXEED.
Что ждет клиентов в автосалоне EXEED?
Новые стандарты касаются как внешнего оформления, так и интерьерных решений. Архитектурная концепция подчеркивает ключевые ценности бренда, интеллектуальные технологии, высочайшее качество и клиентоориентированный подход.
Основная идея проекта – создание комфортного и современного пространства шоурума, в котором можно не только получить полный комплекс услуг дилерского центра, но и приятно провести время в кафе и клиентской зоне. В шоуруме представлен актуальный модельный ряд бренда, выдача автомобилей осуществляется в закрытой, приватной зоне, оказываются консультации клиентам по всем направлениям деятельности.
Кафе и клиентская зона являются визуальным центром притяжения в шоуруме. Интерьерные решения продиктованы пониманием потребностей клиентов EXEED. Разные по концепции зоны помогут каждому клиенту найти независимое пространство в соответствии с целями посещения дилерского центра. В лаунж-зоне каждый клиент может отдохнуть в мягких креслах или на диване, а в зоне кафе неформальную обстановку поддерживает полноценная барная стойка, которая позволит отвлечься от суеты. Приглушенная цветовая гамма и акцентный свет наилучшим образом подчеркивают спокойную и расслабляющую атмосферу. Третий сегмент клиентской зоны – деловое пространство, в котором можно поработать за ноутбуком, зарядить гаджеты и в неформальной обстановке пообщаться с сотрудниками дилерского центра по любым услугам.
EXEED ЦЕНТР «САТУРН-Р-АВТО» на шоссе Космонавтов, 368Б.
Подробнее по телефону: +7 (342) 250-22-55
Сайт: saturn-exeed.ru
