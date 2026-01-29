Зима с EXEED TXL – это новый уровень комфорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Когда за окном метель и мороз, обычная поездка на автомобиле превращается в испытание. EXEED TXL создан для того, чтобы изменить это представление. Это не просто кроссовер, а полноценное зимнее решение, в котором каждая опция продумана для комфорта, безопасности и уверенности в самых суровых условиях.

Полный привод и интеллектуальные системы: уверенность на заснеженной дороге.

Зимняя дорога непредсказуема. EXEED TXL оснащается полным приводом, который обеспечивает превосходное сцепление на заснеженной или обледенелой дороге, помогая тронуться с места и уверенно держать курс. Электронные помощники работают как ваш второй пилот:

• Система курсовой устойчивости (ESP) предотвращает снос и занос, корректируя тягу и притормаживая отдельные колеса.

• Адаптивный круиз-контроль поддерживает безопасную дистанцию даже на скользкой трассе, снижая нагрузку на водителя.

• Система мониторинга слепых зон незаменима, когда видимость ограничена снегопадом или сугробами на обочине.

Тепло, которое окружает: климат-контроль и подогревы.

В салоне EXEED TXL царит атмосфера уютного коворкинга. Многоступенчатый климат-контроль быстро создает и поддерживает идеальную температуру. Но главное – это полный подогрев:

• Обогрев лобового стекла и заднего стекла быстро справляется с инеем и льдом, обеспечивая идеальный обзор для вашей поездки.

• Подогрев рулевого колеса – больше никаких ледяных рук. Комфорт ощущается с первой секунды.

• Подогрев передних и задних сидений позволяет быстро согреться всем пассажирам после долгого ожидания на морозе.

Парковка в метель? Больше не проблема.

Зимой из-за сугробов сложно оценить габариты и разглядеть бордюры.

– Система кругового обзора 540° дает панорамную картинку на экране мультимедиа, позволяя идеально припарковаться даже в условиях нулевой видимости. На дисплей EXEED TXL выводится видео в высоком разрешении с панорамным обзором, а функция «прозрачное шасси» позволяет выводить на экран пространство под капотом и то, что скрыто от глаз водителя, чтобы вам было легко объезжать препятствия и комфортно парковаться.

– Система автоматической парковки. Безопасно и полностью автоматически припаркует ваш автомобиль даже в самых сложных ситуациях. Система самостоятельно осуществляет перпендикулярную и параллельную парковку посредством управления рулем, газом и тормозом.

Зима с EXEED TXL – это новый уровень комфорта.

EXEED TXL сознательно собран как автомобиль для жизни в условиях российской зимы. EXEED TXL не борется с зимой, а делает ее своим союзником, превращая каждую поездку в удовольствие.

EXEED TXL официально представлен в шоуруме EXEED Центр «Сатурн-Р-Авто» на шоссе Космонавтов. Запишитесь на тест-драйв!

EXEED «САТУРН-Р-АВТО» – единственный дилерский центр в городе Перми, построенный по стандартам 3.0 бренда EXEED.

Что ждет клиентов в автосалоне EXEED?

Новые стандарты касаются как внешнего оформления, так и интерьерных решений. Архитектурная концепция подчеркивает ключевые ценности бренда, интеллектуальные технологии, высочайшее качество и клиентоориентированный подход.

Основная идея проекта – создание комфортного и современного пространства шоурума, в котором можно не только получить полный комплекс услуг дилерского центра, но и приятно провести время в кафе и клиентской зоне. В шоуруме представлен актуальный модельный ряд бренда, выдача автомобилей осуществляется в закрытой, приватной зоне, оказываются консультации клиентам по всем направлениям деятельности.

Кафе и клиентская зона являются визуальным центром притяжения в шоуруме. Интерьерные решения продиктованы пониманием потребностей клиентов EXEED. Разные по концепции зоны помогут каждому клиенту найти независимое пространство в соответствии с целями посещения дилерского центра. В лаунж-зоне каждый клиент может отдохнуть в мягких креслах или на диване, а в зоне кафе неформальную обстановку поддерживает полноценная барная стойка, которая позволит отвлечься от суеты. Приглушенная цветовая гамма и акцентный свет наилучшим образом подчеркивают спокойную и расслабляющую атмосферу. Третий сегмент клиентской зоны – деловое пространство, в котором можно поработать за ноутбуком, зарядить гаджеты и в неформальной обстановке пообщаться с сотрудниками дилерского центра по любым услугам.

EXEED ЦЕНТР «САТУРН-Р-АВТО» на шоссе Космонавтов, 368Б.

Подробнее по телефону: +7 (342) 250-22-55

Сайт: saturn-exeed.ru

ООО "Сатурн-Р-АВТО"