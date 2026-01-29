В Чердыни продлили выплаты уходящим на СВО контрактникам

Депутаты думы Чердынского округа сохранили до конца июня 2026 года единовременные выплаты для граждан РФ и иностранных граждан, заключивших контракт для участия в специальной военной операции (СВО). Размер такой выплаты составляет 100 тыс. руб. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Также до конца июня продлены выплаты гражданам, оказывающим содействие в заключении контрактов на участие в СВО.

Размер выплаты зависит от места регистрации контрактника: 50 тыс. руб. — если он зарегистрирован в Пермском крае, 200 тыс. руб. — если контрактник из другого региона.

Выплаты будут производиться из резервного фонда муниципалитета.