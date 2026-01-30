В Перми запуск новых девелоперских проектов сократился на 10,5%

В 2025 году действующие в Перми девелоперы запустили строительство 704 тыс. кв. м жилья в новостройках. Это на 10,5% меньше, чем годом ранее (787 тыс. кв. м), сообщают аналитики «Движения.ру».

Наиболее существенное сокращение продемонстрировали Уфа (–35,1%), Тюмень (–35%), Ростов-на-Дону (–29,6%), Москва (–29,2%). Аналитики предполагают, что это связано с сохраняющимся покупательским спросом, что в будущем может вызвать дефицит качественного предложения.

В целом по России в прошлом году российские девелоперы начали возводить новостройки совокупной площадью 41,3 млн кв. м, что почти на 12% меньше, чем годом ранее (46,7 млн кв. м). Только шесть крупных городов нарастили запуски: Омск (+126,9%), Краснодар (+33%), Нижний Новгород (+23,8%), Санкт-Петербург (+22,3%), Екатеринбург (+9%), Волгоград (+4,7%).