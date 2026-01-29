Инженер «Уфаводоканала» обвиняется в получении взяток

Октябрьский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело инженера отдела по техническому развитию систем водоснабжения и водоотведения ГУП «Уфаводоканал», обвиняемого в семи эпизодах получении взяток (чч. 1, 2, 3, 5 ст. 290 УК РФ), сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР.

По данным «Ъ-Уфа», речь идет об Ильдаре Гарееве. Также в преступлении участвовал начальник управления Артур Нугаев.

По версии следствия, обвиняемый и начальник управления «Уфаводоканала» за взятки помогали застройщикам беспрепятственно проходить согласование документации для подключения многоквартирных домов к сетям водоснабжения. Суммы взяток варьировались от 15 до 100 тыс. руб.

Также с августа по сентябрь 2024 года обвиняемый в сговоре с начальником потребовал через посредника 730 тыс. руб. за содействие в подключении строящихся МКД в Уфе к сетям водоснабжения и за принятие положительных решений при строительном контроле. В сентябре 2024 года подсудимые были задержаны при получении 630 тыс. руб.

Всего фигуранты получили более 770 тыс. руб. взяток, отмечают в ведомствах.

Обвиняемый признал вину. Его имущество на общую сумму более 7 млн руб. арестовано. Материалы в отношении соучастника выделены в отдельное производство.

Майя Иванова