В Свердловском районе Перми снесут две незаконные автостоянки

И. о. главы администрации Свердловского района Перми Андрей Летов издал распоряжение о принудительном демонтаже самовольно установленных движимых объектов.

Согласно документу, речь идет о двух автостоянках открытого типа на ул. Льва Шатрова, 28, и ул. Новосибирской, 19. Снос объектов осуществит МКУ «Содержание муниципального имущества».

Активная борьба властей с незаконными торговыми объектами (НТО) на территории краевой столицы началась еще в 2023 году. Городские власти требуют демонтировать торговые объекты на частных земельных участках.