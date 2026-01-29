Объем новых складских площадей в Петербурге снизился в 2025 году на 27%

По итогам 2025 года петербургский рынок качественной индустриально-складской недвижимости пополнился 22 новыми комплексами общей площадью 529 тыс. кв. м. Это на 27,3% меньше, чем было введено годом ранее. Соответствующее исследование провела компания Maris.

Среди крупнейших реализованных проектов — восстановленный после пожара складской комплекс WB в Шушарах (106 тыс. кв. м), распределительный центр WB в Красном Бору (95 тыс. кв. м) и склад Ozon (90,5 тыс. кв. м).

Активность на рынке также снизилась: за год было заключено сделок купли-продажи на 481 тыс. кв. м, что на 42% меньше показателя 2024 года. Основными арендаторами и покупателями оставались компании торговли, дистрибуции и логистики. В то же время уровень вакантных площадей вырос до 2,7%, достигнув к началу 2026 года примерно 160 тыс. кв. м свободных помещений.

Несмотря на замедление, в 2026 году ожидается новый масштабный ввод объектов — порядка 812 тыс. кв. м. В их числе распределительный центр Ozon площадью 117 тыс. кв. м и новые очереди крупных парков. Однако аналитики прогнозируют, что в условиях невысокого спроса и экономической нестабильности будет расти объем вакантных площадей, а ставки аренды останутся на текущем уровне или будут стагнировать.

Андрей Маркелов