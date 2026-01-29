Житель Салавата обвиняется в незаконном хранении взрывчатки

МВД по Башкирии возбудило в отношении 50-летнего жителя Салавата уголовное дело о незаконном хранении и реализации взрывчатых веществ (ч. 1, 2 ст. 222.1 УК РФ), а в отношении 30-летнего жителя Кумертау — о незаконном хранении взрывчатки (ч.1 ст. 222.1 УК РФ). Салаватский городской суд арестовал обоих фигурантов уголовных дел, сообщает пресс-служба УФСБ по Башкирии.

Управления ФСБ и МВД установили, что ранее судимый за умышленное причинение легкого вреда здоровья (ст. 115 УК РФ) и кражу (ст. 158 УК РФ) более 20 лет назад, во время членства в организованной преступной группе, получил незаконным путем взрывчатые вещества. В этом году он отдал знакомому три тротиловые шашки общей массой 993 г, одну тротиловую шашку изъята во время обыска по его месту жительства.

Майя Иванова