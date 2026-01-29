Мерц выступил против прямых переговоров с Путиным по Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отверг призывы провести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным по мирному урегулированию на Украине. Об этом пишет Die Zeit.

Господин Мерц заявил, что переговоры должны вестись напрямую между Украиной и Россией. «Мы здесь не выступаем в роли посредников»,— пояснил канцлер. Он добавил, что ФРГ внимательно следит за переговорным процессом по Украине и надеется на скорое завершение конфликта.

Вопрос о возможности диалога с Владимиром Путиным ранее поднимал президент Франции Эмманюэль Макрон. Премьер Италии Джорджа Мелони поддержала эту идею. Она также предложила членам Евросоюза выбрать спецпредставителя по Украине для встречи с российской стороной. Никаких практических шагов в этом направлении сделано не было, однако в прошедшие выходные в Абу-Даби состоялась первая трехсторонняя встреча делегаций США, России и Украины. Новый раунд переговоров пройдет, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, 1 февраля там же.