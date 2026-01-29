В Египте пропали двое туристов из Екатеринбурга

Прилетевшие из Екатеринбурга туристы Владислав Ревенко и Никита Таланов пропали в Египте, сообщил «РИА Новости» отец Владислава Павел Ревенко. С туристами не могут связаться третьи сутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По его словам, они планировали пробыть в Египте шесть дней. Туристы прибыли в Шарм-эш-Шейх 21 января и самостоятельно поехали на автобусе в Каир. Владислав Ревенко написал отцу, что доехал и разместился в гостинице. Однако 26 января оба перестали выходить на связь — при этом 28 января от авиакомпании Red Sea Airlines пришел ответ, что ни Владислав Ревенко, ни Никита Таланов не явились на обратный рейс.

Как сообщили ТАСС в посольстве РФ, в диппредставительстве пока не обладают сведениями об исчезнувших туристах.

Ирина Пичурина