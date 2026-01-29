В Чувашии на капремонт двух школ направят 338,1 млн рублей

В Чувашии на проведение капитального ремонта двух школ в Чебоксарах и Новочебоксарске выделили 338,1 млн руб. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

Из этой суммы 168,7 млн руб. выделили на капитальный ремонт и корректировку проектно-сметной документации здания школы № 19 в Чебоксарах, расположенной на Эгерском бульваре. Финансирование осуществляется за счет федерального и республиканского бюджетов. Техническим заказчиком выступает казенное учреждение «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии.

На проведение капитального ремонта школы № 14 в Новочебоксарске на улице Семенова из федерального и республиканского бюджетов направили 169,4 млн руб. Заказчиком также является «Республиканская служба единого заказчика».

Анна Кайдалова