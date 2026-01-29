На строительство и капремонт автодорог Татарстана выделили 501,8 млн

В Татарстане на строительство и капитальный ремонт двух автодорог выделили 500 млн руб. Тендеры размещены на сайте госзакупок.

Из этой суммы 101,8 млн руб. из бюджета Татарстана выделили на капитальный ремонт автомобильной дороги Михайловка — Венета в Арском муниципальном районе. Протяженность участка — 3,104 км, срок выполнения работ установлен до 11 ноября 2026 года.

Заказчиком выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ». В перечень работ входят восстановление и закрепление оси трассы, земляные работы, устройство дорожной одежды, водопропускных сооружений, обустройство дороги и элементов безопасности движения.

Еще 400 млн руб. из бюджетов республики и России предусмотрено на строительство автомобильной дороги «Подъезд к специализированной ферме по выращиванию КРС» в населенных пунктах Ахманово и Куюк-Ерыкса Мамадышского района.

Протяженность участка составляет 6,7 км, завершить работы также планируется к 11 ноября 2026 года. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс» при Минтрансе Татарстана.

Анна Кайдалова