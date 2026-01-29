Какие улицы в Энгельсе отремонтируют в 2026 году

В этом году в Энгельсе капитально отремонтируют 18 улиц в городе и 23 объекта в селах. На это из бюджета Саратовской области выделили 434 млн руб., сообщает пресс-служба губернатора Роман Бусаргина. Работы проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Какие улицы отремонтируют в самом Энгельсе: ул. Нестерова (от ул. Пушкина до ул. Полиграфической), ул. Пушкина (от ул. Нестерова до ул. Тельмана), ул. Тихую (от ул. Ленина до ул. Трудовой), ул. Российскую (от 1-го до 2-го Студенческого пр-да), ул. Мостостроевскую (на участке от 1-го Островного пр. до д.7 в по ул. 2-й Короткой), ул. 2-ую Мостостроевскую (на участке от д. 12 до д. 54), 1-й Островной пр. (на участке от ул. 2-й Мостостроевской до Мостостроевского пр.), ул. Республики (от ул. Петровской до ул. Кривой), ул. Кривую (от ул. Лесозаводской до ул. Степной), ул. Буденного (от ул. Енисейской до ул. Кавказской), ул. Мичурина (от ул. Будочной до Волжского пр-та.), мкр. Энгельс-1 (на участке от д. 15 до д. 1/1), ул. Парковую (от ул. Вавилова до ул. Безымянной), ул. Шелковичную (от ул. Безымянной до ДОУ «Полюшко»), р.п. Приволжский (от ул. Пятигорской до стадиона «Сигнал»), ул. Лесозащитную (от Волжского пр-та. до 1-го Краснознаменного пр-да.), ул. Красноармейскую (от ул. Нестерова до ул. Профсоюзной), Энгельс-10 (дорога на 13-й квартал).

В порядок также приведут объекты в Безымянском, Красноярском, Терновском и Новопушкинском муниципальных образованиях.

Марина Окорокова