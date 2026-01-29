Участок дороги Челябинск — Октябрьское отремонтируют за 96 млн рублей

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области ищет подрядчика для ремонта 3,7 км автодороги Челябинск — Октябрьское. Начальная стоимость контракта на выполнение работ превышает 95,7 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, необходимо отремонтировать участок от 59 до 63 км автодороги. Будущему подрядчику нужно заменить асфальтовое покрытие, дорожные знаки, сигнальные столбики и нанести разметку. Срок выполнения работы — с 1 мая по 25 августа 2026 года.

Заявки на участие в закупке принимаются до 4 февраля, а подрядчика определят 6 февраля.

Ольга Воробьева