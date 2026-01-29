В Оренбуржье пресекли крупное производство контрафактного алкоголя на базе легального предприятия

В Оренбургской области задержали 52-летнего жителя Оренбурга, подозреваемого в масштабном производстве и сбыте поддельной алкогольной продукции. Об этом сообщает полиция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По предварительным данным расследования, незаконную схему организовали на базе легального предприятия по производству пива и лимонада. Подозреваемый занимал должность менеджера компании. Он использовал производственные мощности фирмы для изготовления контрафактной продукции.

На складе в результате брожения изготавливали спирт, в дальнейшем он смешивался с фруктовыми и ягодными сиропами для маскировки полученной смеси под пивной напиток.

Поддельную продукцию распространяли через точки продажи разливного пива по всему городу. В результате мероприятий правоохранители изъяли из незаконного оборота 220 кег — более 6,6 тыс. л контрафактного алкоголя.

Расследование дела продолжается. Следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех деталей преступления и выявления возможных соучастников. Проводится ряд экспертиз изъятой продукции.

Руфия Кутляева