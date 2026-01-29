Представителя «ДСК Стандарт» отправляют в колонию за мошенничество в Димитровграде

Ульяновский областной суд оставил без изменения приговор Димитровградского городского суда признавшего представителя компании «ДСК Стандарт» Гранта Агекяна виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), сообщила в четверг прокуратура Ульяновской области.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, показавшей, что близкий родственник директора компании, 31-летний ульяновец Грант Агекян, уполномоченный руководством ООО «ДСК Стандарт» представлять интересы компании в исполнении контракта по благоустройству Площади Советов в Димитровграде (в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»), «подписал и передал заказчику для оплаты содержавшие недостоверные сведения акты о приемке выполненных работ». В результате в период с апреля по декабрь 2023 года были похищены денежные средства на сумму более 2,1 млн руб.

Суд согласился с позицией обвинения и приговорил Гранта Агекяна к трем с половиной годам колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования прокуратуры Димитровграда о возмещении причиненного ущерба.

ООО «ДСК Стандарт» создано в сентябре 2017 года. 100% компании принадлежит Анне Месропян, первоначально директором был Айк Агекян, с 2019 года компанию возглавила его сестра Асмик Аракелян, с декабря 2025 года директором стал Аршак Агекян. По итогам 2024 года, компания имела выручку 308,5 млн руб., чистую прибыль 5,5 млн руб. Компания известна тем, что регулярно становилась победителем торгов на заключение государственных и муниципальных контрактов по ремонту дорог и благоустройству города. Известность компания получила также в связи с проблемами по исполнению госконтракта на благоустройство Театрального сквера в Ульяновске. Асмик Аракелян также фигурировала в качестве взяткодателя в уголовном деле бывшей замминистра ЖКХ и строительства Ульяновской области Елены Чупахиной, признанной виновной в получении взяток в крупном и особо крупном размере и приговоренной облсудом к восьми с половиной года колонии общего режима со штрафом 8,8 млн руб.

Грант Агекян вину не признал, утверждал, что работы производились в соответствии с ПСД, выводы эксперта назвал необоснованными, а также отметил, что «ДСК Стандарт» зимой 2024 года по просьбе мэрии безвозмездно убирал снег с территории Площади Советов, потратив 0,5 млн руб., в связи с чем «хищение бюджетных денежных средств в указанном в обвинении объеме, отсутствует».

Обвинение запрашивало семь лет колонии со штрафом 1,2 млн руб. Прокуратура направляла апелляционное представление, настаивая на более жестком наказании. Суд отказал в удовлетворении как апелляционного представления, так и апелляционной жалобы адвоката. С этого момента приговор вступил в законную силу.

Андрей Васильев, Ульяновск