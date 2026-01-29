Каждый второй соискатель в Петербурге готов остаться на работе за повышение зарплаты

Более половины (55%) работающих петербуржцев, ищущих новое место, согласны отказаться от перехода в другую компанию, если их текущий работодатель предложит им увеличение дохода. Такие данные следуют из опроса, проведенного экспертами облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в экосистему hh.ru). Именно финансовый фактор стал главным аргументом для принятия так называемого контроффера — встречного предложения от работодателя.

Хотя зарплата остается ключевым мотиватором, почти каждый второй соискатель уделяет внимание и другим условиям. Так, 21% респондентов готовы остаться при повышении в должности, 18% — для участия в интересном проекте, а 16% — при изменении графика работы. Это указывает на растущую осознанность сотрудников, которые ищут не только высокий доход, но и профессиональное развитие, баланс и смысл в работе.

Наиболее восприимчивы к контрофферу с повышением оплаты труда специалисты в сфере информационных технологий и рабочий персонал (по 61%). Также высокие показатели демонстрируют сотрудники закупок (59%), маркетинга и PR (58%). При этом ИТ-специалисты и работники креативных индустрий чаще других ценят возможность участия в интересных проектах, а менеджеры и руководители — карьерный рост.

Андрей Маркелов