ЕЗ ОЦМ может выйти на рынок Вьетнама к 2028 году

АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (ЕЗ ОЦМ) рассматривает возможность выйти на рынок Вьетнама к 2028 году. Об этом заявил генеральный директор компании Денис Репин в ходе визита замминистра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Олега Александрина на предприятие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ЕЗ ОЦМ Фото: Пресс-служба ЕЗ ОЦМ

Как отметил Денис Репин, Вьетнам представляет собой перспективный рынок для предприятия благодаря растущему спросу на продукцию электронной, медицинской и химической промышленности, а также льготным условиям торговли в рамках соглашения ЕАЭС–Вьетнам и дефициту локального производства высокочистых металлов.

«Перспективной продукцией для экспорта являются мишени для магнетронного распыления (Pt, Pd, ITO) для производства дисплеев и полупроводников, танталовая лента для конденсаторов, аффинированные порошки из золота и серебра для электронной промышленности. При системной работе ЕЗОЦМ может занять 5-10% рынка высокотехнологичных металлов Вьетнама к 2028 году», – добавил Денис Репин.

По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина, в апреле запланирована деловая поездка в Ханой. В состав делегации, помимо Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов, вошли девять предприятий, представляющих сферы энергетики, электромашиностроения, поставки электротехнического оборудования, производства пожарной и спасательной техники, а также резинотехнических изделий и преобразовательной техники.

«Выбор Вьетнама обусловлен, прежде всего, интересом экспортно-ориентированных предприятий региона к развитию внешнеэкономических связей с этой страной. Уверен, детальная проработка запросов каждого участника принесет в ближайшем будущем новые контракты», – сказал Вячеслав Ярин.

Замминистра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Олег Александрин посетил площадку АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (ЕЗ ОЦМ) 28 января по поручению министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина. Во время визита он ознакомился с производственными процессами предприятия и перспективными направления экспорта.