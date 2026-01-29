В Марий Эл завершено расследование уголовных дел в отношении четверых подростков 15–17 лет, обвиняемых в создании экстремистского сообщества националистической направленности и серии нападений на иностранных граждан. Уголовные дела направили в суд, сообщила пресс-служба СКР.

В Марий Эл направили в суд дела подростков, создавших экстремистское сообщество

По версии следствия, в начале 2024 года один из несовершеннолетних создал в Йошкар-Оле экстремистское сообщество и вовлек в него еще двух подростков. Участники группы нападали на иностранных граждан и местных жителей, используя кастет, резиновую дубинку, газовый баллончик и бейсбольную биту. Кроме того, они публиковали экстремистские призывы в мессенджерах.

Двое обвиняемых также вступили в запрещенную в России неонацистскую организацию. По указанию ее представителей в декабре 2024 года в деревне Рябинка за денежное вознаграждение они подожгли автомобиль, причинив ущерб на 560 тыс. руб.

Двое фигурантов находятся под стражей, еще двое — под домашним арестом.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной террористической), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ч. 1, 2 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества), 6 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) и 3 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей).

Анна Кайдалова