В Челябинской области объем выданной льготной ипотеки за месяц вырос на 66%

Банки Челябинской области в декабре 2025 года выдали 2422 льготных ипотек на общую сумму 11,65 млрд руб. С ноября показатели выросли на 67% и 66% соответственно, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

В декабре доля льготной ипотеки составила 61% по количеству и 75% по объему в общей массе выданных жилищных кредитов в регионе. Средний размер льготной ипотеки составил 4,81 млн руб., а срок — 326 месяцев, примерно 27-28 лет.

Всего за 2025 год жителя Челябинской области оформили 13,01 тыс. льготных кредитов на покупку недвижимости на общую сумму 62,54 млрд руб. В среднем размер ипотеки составлял 4,81 млн руб. со сроком в 322 месяца.

В целом по России за 2025 год банки выдали 598,35 тыс. льготных ипотек на 3,44 трлн руб. В сравнении с предыдущим годом количество сократилось на 4%, а объем вырос на 3%.

Ольга Воробьева