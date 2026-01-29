Три человека пострадали в поножовщине на Арбате

Сотрудники полиции задержали двух человек после драки на Арбате в Москве. Инцидент произошел ночью 29 января. Трое мужчин пострадали, сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

Одного из участников потасовки ударили ножом в живот, другой получил резаную рану щеки. Один из раненых сбил нападавшего с ног и вместе с другими мужчинами ударил его несколько раз по голове. Тот потерял сознание.

Троих участников драки доставили в медучреждение. По данным МВД, здоровью двоих из них причинен тяжкий вред. Возбуждены уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Задержанные — мужчины 27 и 35 лет. Один из них арестован, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается, устанавливаются другие участники драки.