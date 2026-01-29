Житель Оренбурга оштрафован за публикацию экстремистской символики

Ленинский районный суд Оренбурга оштрафовал 44-летнего жителя на 1,5 тыс. руб. за публикацию видеоролика с символикой экстремистской организации в социальной сети. Мужчина разместил материал на своей странице девять лет назад.

В ходе заседания подсудимый не признал вину, заявив, что опубликовал запись в 2017 году, когда движение еще не было запрещено. Он отметил, что позже забыл о существовании публикации и не считал ее нарушением.

Судья подчеркнул, что правовое значение имеет доступность символики, независимо от даты размещения. Согласно законодательству, после официального запрета организации любое использование ее атрибутики считается незаконным.

Андрей Сазонов