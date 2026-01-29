РИА Новости: В Пермском крае в 2025 году сильнее всего снизилось потребление алкоголя

Потребление алкоголя в 2025 году снизилось в 67 регионах России, сильнее всего в Пермском крае. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на собственное исследование. В течение прошлого года потребление алкосодержащей продукции в Пермском крае сократилось на 3,2 литра на человека и составило 8,8 литра за год. В тройку регионов, в которых также сократилось потребление алкоголя, вошли Иркутская область, где потребление уменьшилось на 2,9 литра, достигнув 7,4 литра, и Кировская — снижение на 2,8 литра, составив 11,3 литра.

