Долгосрочная аренда квартир в Челябинске подешевела за год на 10%

В декабре 2025 года средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в Челябинске составила 25,8 тыс. руб. в месяц. Это на 10% меньше по сравнению с декабрем 2024 года, сообщает «Авито Недвижимость».

Челябинск вошел в число российских городов с самым заметным снижением цен. Больше аренда подешевела только в Туле (–14%) и Липецке (–13%). Также на 10% стоимость долгосрочной аренды подешевела в Краснодаре.

Средняя цена съемного жилья в России в декабре 2025 года составила 35 тыс. руб. в месяц, что на 2% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Снижение стоимости долгосрочной аренды квартир зафиксировано в 22 из 40 крупнейших городов РФ. По словам аналитиков, это связано с ростом предложения: на рынке появилось много доступных объектов.

В Челябинске предложение за год увеличилось на 48%. В среднем по стране — более чем на четверть.