В состав учредителей пермского разработчика роботов вошли федеральные инвестфонды

В составе учредителей ООО «Промобот» произошли изменения. Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», в составе учредителей появилось два новых юрлица — ООО «Венчурные инвестиции» и АО «ВЭБ. ДВ». Доли компаний составили 3,71% и 4,21% соответственно. Как пояснил «Ъ-Прикамье» основатель и директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев, изменения связаны с тем, что инвестиционные фонды, которые участвуют в капитале компании «Промобот», входили в состав указанных корпораций. «Ввиду изменений в структуре корпораций собственность фондов перешла в пользование материнских корпораций. Указанные изменения не являются результатом инвестиционной активности или сделками по слиянию и поглощению»,— уточнил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми, является резидентом технопарка Morion Digital и «Сколково». Promobot — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы работают в 44 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России. Выручка компании в 2024 году составила 271,5 млн руб., чистая прибыль — 24,3 млн руб.