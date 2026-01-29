Березниковскую активистку оштрафовали за донаты экстремистской организации

Березниковский суд признал местную активистку Елену Гусеву виновной в финансировании ФБК (признан экстремистским, запрещен, объявлен иностранным агентом и ликвидирован) и оштрафовал ее на 300 тыс. руб. Первым об этом сообщил портал Properm.ru.

Ранее следствие установило, что госпожа Гусева перечислила ФБК (признан экстремистским, запрещен, объявлен иностранным агентом и ликвидирован) донаты на общую сумму 3,5 тыс. руб.

В августе 2025 года госпожу Гусеву задержали и предъявили обвинение. В ходе следствия она признала вину.

Во время судебных прений представитель гособвинения просил суд назначить госпоже Гусевой наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и шесть месяцев в колонии общего режима. Изучив материалы дела, суд назначил госпоже Гусевой штраф.