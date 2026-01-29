В Салехарде в результате пожара пострадали четыре человека
В результате пожара в доме №18 мкр. Б. Кнуняца в Салехарде 28 января пострадали четыре человека. Как сообщили в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), ведомство проконтролирует проверку обстоятельств пожара.
Фото: Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа
Сигнал срабатывания датчика дыма в многоквартирном доме сработал в 12:15, пожар оперативно локализовали прибывшие сотрудники МЧС. Пострадавшим жильцам дома оказана медицинская помощь. Прокуратура занималась вопросом о временном размещении жителей в гостиницах города.
Причины пожара будут установлены следственно-оперативной группой.