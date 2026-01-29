Антициклон оставит в Петербурге морозную погоду и небольшой снег 29 января

Гребень скандинавского антициклона сохранит свое влияние в Петербурге 29 января. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Столбики термометров покажут от -9 до -15 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление подрастет и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

Андрей Маркелов