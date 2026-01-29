Два человека погибли при крушении самолета ВВС Таиланда

В таиландской провинции Чиангмай разбился самолет военно-воздушных сил королевства. Погибли оба пилота. Об этом сообщила газета The Nation со ссылкой на заявление ВВС.

Турбовинтовой штурмовик-разведчик AT-6 упал в 10:30 (6:30 мск) в районе Чомтхонг. Самолет выполнял тренировочный полет. Местные жители слышали два громких взрыва, прежде чем воздушное судно загорелось, пишет The Bangkok Post.

ВВС направили сотрудников для осмотра места происшествия. Началось расследование причин крушения.