ФАС возбудила дело по ценовому сговору на бензин в Сургуте

Ханты-Мансийское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудило дело по ценовому сговору на автомобильное топливо в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра), сообщили в ведомстве.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

УФАС установило, что две независимые сети АЗС, ООО «Сибтрансперевозки» и ООО «Петролстарт», с августа по ноябрь на своих заправках без объективных причин устанавливали и поддерживали одинаковые либо близкие к ним цены на топливо. Изменения в ценах на этих заправках коснулись бензина АИ-92 и АИ-95.

Возбуждено дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции, так как действия компаний содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Ирина Пичурина