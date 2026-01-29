Столица Монголии в июне полностью перейдет на российский бензин «Евро-5»

Министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгорын Дамдинням объявил на пресс-конференции о планах перевода автозаправок Улан-Батора на бензин стандарта «Евро-5», ввозимый с НПЗ Ангарска. Он заявил, что столица перейдет на него в июне.

«Монголия потребляет в месяц 240 тыс. тонн нефтепродуктов. Из них 60 тыс. тонн — бензин АИ-92 стандарта "Евро-2". Считается, что это топливо негативно воздействует на экологию»,— обосновал решение чиновник (цитата по ТАСС).

Потребности в нефтепродуктах Монголия покрывает за счет импорта, 95% которого приходится на Россию, а еще 5% — на Китай. При этом доля РФ в поставках бензинов достигает 99%. Договоренность о поставках российских нефтепродуктов в Монголию была достигнута еще во время визита в Улан-Батор в 2024 году президента Владимира Путина. Соглашение стран оговаривает поставку 1,8—1,9 млн т автомобильного топлива и 60 тыс. т авиационного топлива в год.

Эрнест Филипповский