В массовом ДТП в Тюменской области пострадали несколько человек, один погиб

На 32 км дороги Тюмень — Боровский — Богандинский 28 января произошло массовое ДТП, в котором погиб человек и пострадали еще несколько, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото: ГИБДД Тюменской области

По предварительным данным, фура Volvo выехала на встречную полосу, задев Lada Granta. Далее произошло столкновение с большегрузом «КамАЗ» и Audi A6, затем лобовой удар с «Газель Некст». В итоге Volvo съехала в кювет и ударилась в дерево.

Водитель «КамАЗ» оказался заблокирован в автомобиле и погиб, водитель Volvo также был заблокирован в помятой кабине — ему успели оказать помощь. Травмированы были водитель и пассажирка Audi, семейная пара и водитель «Газели». По данным информационного центра правительства Тюменской области, четверых пострадавших доставили в ОКБ №2 — двое находятся в тяжелом состоянии, еще двое чувствуют себя удовлетворительно и направлены на амбулаторное лечение. Пятому пострадавшему помощь была оказана на месте аварии.

На данный момент последствия ДТП на дороге ликвидированы.

Ирина Пичурина