В Прикамье продолжает дорожать бензин

За неделю с 20 по 26 января 2026 года в Пермском крае средняя цена на автомобильный бензин выросла на 4 коп., до 64,65 руб. за литр, сообщает Росстат.

Стоимость бензина АИ-92 выросла на 4 коп., до 61,56 руб. за литр, АИ-95 — также на 3 коп., до 66,71 руб. за литр. Цена на бензин АИ-98 не изменилась, он по-прежнему стоит 92,13 руб. за литр, дизельное топливо подорожало на 5 коп., до 77,41 руб. за литр.

Пермский край по-прежнему занимает второе место по цене на автомобильный бензин в Приволжском федеральном округе после Нижегородской области. Средняя цена бензина в ПФО составила 63,39 руб. за литр.

С 20 по 26 января цены на топливо изменились в 24 регионах Российской Федерации, более всего в Липецкой области (+0,3%). Снижение стоимости было зафиксировано в 16 субъектах, более всего в Республике Тыва (–1,3%). В Москве изменение цен за прошедший период составило +0,1%, в Санкт-Петербурге цены не изменились.