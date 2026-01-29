В Кургане восстановили электричество в отключенных домах по резервной схеме

После замыкания на генераторе курганской ТЭЦ-1 электроснабжение и водоснабжение горожан восстановили по резервной схеме, сообщает пресс-служба Курганской генерирующей компании.

Авария на станции произошла около 6:30 29 января. Без электричества и тепла остались Арбинский водозабор, завод «Синтез», насосные станции и некоторые пункты «Тепловых сетей», а также часть потребителей в районах Энергетики и бульвар Солнечный. Сама ТЭЦ-1 продолжала работу без остановки выработки энергии. К 8:30 давление в системе горячего водоснабжения восстановили. Прекращения или ограничения теплоснабжения потребителей не было.

По данным АО «Водный союз», Арбинские очистные сооружения, обслуживающие Курган, должны были выйти на рабочий режим к 9:00. На месте работает глава города Антон Науменко.

Виталина Ярховска